UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Vitesse (1) 1 Scorers: O. Darfalou 40 Yellow card: Tannane 31, Darfalou 53, Rasmussen 73, Touré 86 Subs used: Huisman 68 (Openda), Touré 79 (Bero), Buitink 89 (Darfalou) Feyenoord (0) 0 Yellow card: Nieuwkoop 67 Subs used: Sinisterra 61 (Fer), Narsingh 71 (Nieuwkoop), Bannis 87 (Linssen) Referee: Pol van Boekel ................................................................. ADO Den Haag (0) 2 Scorers: M. Kramer 49, S. Bourard 70 Subs used: Mulder 46 (Kemper), Bourard 46 (Ould-Chikh), Philipp 61 (Besuijen), Rigo 61 (Pascu), Arweiler 83 (Kramer) Ajax (4) 4 Scorers: D. Tadić 20, K. Huntelaar 22, Z. Labyad 30, K. Huntelaar 32 Subs used: Taylor 46 (Gravenberch), Martínez 46 (Tagliafico), Promes 46 (Antony), Ekkelenkamp 85 (Huntelaar) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Heerenveen in play Heracles ................................................................. AZ (16:45) Willem II ................................................................. Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Fortuna Sittard v RKC Waalwijk (1630/1530) Emmen v Utrecht (1845/1745) PSV v VVV (2000/1900) Twente v Sparta Rotterdam (2100/2000) Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) AZ v Vitesse (1630/1530) Willem II v Ajax (1845/1745) Groningen v Heracles (2000/1900) ADO Den Haag v PEC Zwolle (2000/1900) Feyenoord v Heerenveen (2100/2000)