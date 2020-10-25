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UPDATE 2-Eredivisie Top Scorers

25 Oct 2020 / 05:06 H.

    Oct 24 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Saturday 1 S. Berghuis (Feyenoord) 6 2 G. Giakoumakis (Venlo) 5 Danilo (FC Twente) L. Traoré (AFC Ajax) H. Veerman (SC Heerenveen) 3 Antony (AFC Ajax) 4 D. Tadić (AFC Ajax) 4 A. Broja (Vitesse) 3 V. Černý (FC Twente) M. de Leeuw (FC Emmen) D. de Wit (AZ Alkmaar) C. Gakpo (PSV Eindhoven) D. Malen (PSV Eindhoven) V. Pavlidis (Willem) 5 Z. Aboukhlal (AZ Alkmaar) 2 M. Boadu (AZ Alkmaar) O. Darfalou (Vitesse) J. Ekkelenkamp (AFC Ajax) Z. Flemming (Fortuna Sittard) R. Ghoochannejhad (Zwolle) R. Haps (Feyenoord) D. Huntelaar (AFC Ajax) G. Kerk (Utrecht) N. Laursen (FC Emmen) C. Leemans (Zwolle) N. Madueke (PSV Eindhoven) L. Martínez (AFC Ajax) S. Pinas (Den Haag) S. Polter (Fortuna Sittard) O. Tannane (Vitesse) L. Thy (Sparta Rotterdam) S. van de Streek (Utrecht) J. Veerman (SC Heerenveen) R. Vloet (Heracles Almelo)

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