UPDATE 2-Eredivisie Top Scorers

Oct 18 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Sunday 1 S. Berghuis (Feyenoord) 6 2 G. Giakoumakis (Venlo) 5 3 Danilo (FC Twente) 4 4 A. Broja (Vitesse) 3 V. Černý (FC Twente) D. de Wit (AZ Alkmaar) Antony (AFC Ajax) V. Pavlidis (Willem) D. Tadić (AFC Ajax) H. Veerman (SC Heerenveen) 5 Z. Aboukhlal (AZ Alkmaar) 2 M. Boadu (AZ Alkmaar) O. Darfalou (Vitesse) M. de Leeuw (FC Emmen) Z. Flemming (Fortuna Sittard) C. Gakpo (PSV Eindhoven) R. Ghoochannejhad (Zwolle) R. Haps (Feyenoord) G. Kerk (Utrecht) C. Leemans (Zwolle) N. Madueke (PSV Eindhoven) D. Malen (PSV Eindhoven) S. Pinas (Den Haag) O. Tannane (Vitesse) L. Thy (Sparta Rotterdam) J. Veerman (SC Heerenveen) R. Vloet (Heracles Almelo)