UPDATE 2-FA Cup Results

Jan 23 (OPTA) - Results and fixtures for the FA Cup on Saturday (start times are BST) 4th Round ------------------------------------------------------------------ Southampton (1) 1 Arsenal (0) 0 Brighton & Hove Albion v Blackpool in play Sheffield United v Plymouth Argyle in play West Ham United v Doncaster Rovers in play Swansea City v Nottingham Forest in play Barnsley (0) 1 Norwich City (0) 0 Millwall (0) 0 Bristol City (1) 3 Cheltenham Town v Manchester City (17:30) Sunday, January 24 fixtures (BST/GMT) Chelsea v Luton Town (1200) Fulham v Burnley (1430) Brentford v Leicester City (1430) Manchester United v Liverpool (1700) Everton v Sheffield Wednesday (2000) Monday, January 25 fixtures (BST/GMT) Wycombe Wanderers v Tottenham Hotspur (1945) Tuesday, January 26 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Crawley Town (1900)