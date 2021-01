UPDATE 2-FA Cup Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the FA Cup on Sunday (start times are BST) 4th Round ................................................................. Chelsea (2) 3 Scorers: T. Abraham 11, T. Abraham 17, T. Abraham 74 Missed penalty: T. Werner 86 Subs used: Hudson-Odoi 70 (Pulisic), Havertz 77 (Ziyech), Giroud 77 (Abraham), Kovačić 84 (Mount) Luton Town (1) 1 Scorers: J. Clark 30 Yellow card: Clark 85 Subs used: Potts 46 (Rea), Collins 60 (Cornick), LuaLua 61 (Bree), Berry 61 (Tunnicliffe), Moncur 75 (Naismith) Referee: David Coote ................................................................. Fulham (0) 0 Yellow card: Kamara 75, Mitrović 86 Subs used: Kebano 68 (De Cordova-Reid), Loftus-Cheek 68 (Zambo Anguissa), Odoi 82 (Adarabioyo), Carvalho 82 (Lemina) Burnley (1) 3 Scorers: J. Rodriguez 31, J. Rodriguez 71pen, K. Long 81 Yellow card: Tarkowski 75, Pieters 80 Subs used: Benson 86 (McNeil), Dunne 86 (Tarkowski), Lowton 87 (Pieters), Mumbongo 89 (Rodriguez) Referee: Andy Madley ................................................................. Brentford in play Leicester City ................................................................. Manchester United (17:00) Liverpool ................................................................. Everton (20:00) Sheffield Wednesday ................................................................. Monday, January 25 fixtures (BST/GMT) Wycombe Wanderers v Tottenham Hotspur (1945) Tuesday, January 26 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Crawley Town (1900)