Feb 9 (OPTA) - Summaries for the FA Cup on Tuesday (start times are BST) 5th Round ................................................................. Burnley (0) 0 Yellow card: McNeil 85, Bardsley 90 Subs used: Westwood 65 (Benson), Lowton 74 (Guðmunds­son), Barnes 74 (Rodriguez), Mumbongo 74 (Vydra) AFC Bournemouth (1) 2 Scorers: S. Surridge 21, J. Stanislas 88pen Yellow card: Lerma 94 Subs used: Mepham 46 (Stacey), Cook 63 (Brooks) Referee: Darren England ................................................................. Manchester United (0) 1 Scorers: S. McTominay 97 Subs used: McTominay 73 (Matić), Bruno Fernandes 73 (van de Beek), Cavani 86 (Greenwood), Shaw 90 (Alex Telles), Williams 90 (Wan-Bissaka) West Ham United (0) 0 Subs used: Diop 16 (Ogbonna), Johnson 46 (Bowen), Fredericks 46 (Diop), Odubeko 54 (Yarmolenko), Benrahma 88 (Pablo Fornals), Lanzini 112 (Odubeko) At full time: 0-0 After extra time: 1-0 Referee: Paul Tierney ................................................................. Wednesday, February 10 fixtures (BST/GMT) Swansea City v Manchester City (1730) Sheffield United v Bristol City (1930) Leicester City v Brighton & Hove Albion (1930) Everton v Tottenham Hotspur (2015) Thursday, February 11 fixtures (BST/GMT) Wolverhampton Wanderers v Southampton (1730) Barnsley v Chelsea (2000)