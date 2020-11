UPDATE 2-FA Cup Summaries

Nov 28 (OPTA) - Summaries for the FA Cup on Saturday (start times are BST) 2nd Round ................................................................. Morecambe in play Solihull Moors ................................................................. Newport County (0) 3 Scorers: J. Proctor 56, P. Amond 75pen, S. Janneh 90+2 Yellow card: Bennett 91 Missed penalty: M. Demetriou 9 Subs used: Janneh 53 (Haynes), Ellison 66 (Devitt), Amond 72 (Proctor) Salford City (0) 0 Red card: Thomas-Asante 47 Yellow card: Turnbull 79, Hunter 80 Subs used: Hunter 64 (Hawkins), Bruno Andrade 64 (Boyd), Armstrong 69 (Dieseruvwe) Referee: Kevin Johnson ................................................................. Gillingham (1) 2 Scorers: V. Oliver 21, D. Samuel 80 Subs used: Drysdale 46 (Maghoma), Robertson 46 (MacDonald), Akinde 84 (Jackson) Exeter City (3) 3 Scorers: N. Law 29, J. Randall 35, J. Randall 40 Yellow card: Atangana 33, Sparkes 75 Subs used: Sparkes 25 (Page), Taylor 79 (Williams), Sweeney 80 (Atangana) Referee: Alan Young ................................................................. Harrogate Town (15:00) Blackpool ................................................................. Plymouth Argyle (15:00) Lincoln City ................................................................. Portsmouth (15:00) King's Lynn Town ................................................................. Cheltenham Town in play Crewe Alexandra ................................................................. Bradford City (15:00) Oldham Athletic ................................................................. Peterborough United (17:30) Chorley ................................................................. Sunday, November 29 fixtures (BST/GMT) Stevenage v Hull City (1330) AFC Wimbledon v Crawley Town (1330) Stockport County v Yeovil Town (1330) Shrewsbury Town v Oxford City (1330) Mansfield Town v Dagenham & Redbridge (1330) Carlisle United v Doncaster Rovers (1330) Barnet v Milton Keynes Dons (1330) Bristol Rovers v Darlington (1330) Marine v Havant & Waterlooville (1445) Monday, November 30 fixtures (BST/GMT) Canvey Island v Boreham Wood (1945)