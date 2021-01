UPDATE 2-Friendlies Summaries

Jan 25 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Monday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Dominican Republic (0) 0 Yellow card: Romero 29, Modesta 83 Subs used: Natalucci 50 (Heredia), González 50 (Pineda), Lorenzo 68 (Romero), Vásquez 78 (Azcona), Weidenbach 78 (De la Cruz) Serbia (0) 0 Yellow card: Veselinović 38, Vukadinovič 49 Subs used: Čović 46 (Tufegdžić), Makarić 46 (Lukić), Aleksić 70 (Vukadinovič) Referee: William Anderson ................................................................. Tuesday, January 26 fixtures (GMT) Guatemala v Puerto Rico (1700) Friday, January 29 fixtures (GMT) Panama v Serbia (0000)