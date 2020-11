UPDATE 2-Friendlies Summaries

Nov 17 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Tuesday (start times are GMT) Friendlies 3 ................................................................. Bangladesh () 0 Nepal () 0 ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. Korea Republic (2) 2 Scorers: Hwang Hee-Chan 1, Hwang Ui-jo 36 Yellow card: Lee Jae-Sung 54, Nam Tae-Hee 72, Jung Woo-Young 74 Subs used: Lee Chang-Geun 46 (Gu Sung-Yun), Lee Ju-Yong 64 (Kim Tae-Hwan), Son Jun-Ho 64 (Lee Jae-Sung), Eom Won-Sang 76 (Hwang Hee-Chan), Lee Kang-In 76 (Nam Tae-Hee), Ju Se-Jong 88 (Hwang Ui-jo) Qatar (1) 1 Scorers: Almoez Ali 9 Yellow card: Tarek Salman 65, Pedro Miguel Correia 69 Subs used: Akram Afif 64 (Ahmed Alaa Eldin), Ismaeel Mohammad 87 (Almoez Ali), Abdullah Abdulsalam 87 (Abdulaziz Hatem) Referee: Julian Weinberger ................................................................. Friendlies 3 ................................................................. Uzbekistan (14:00) Iraq ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. Saudi Arabia (16:30) Jamaica ................................................................. Japan (20:00) Mexico .................................................................