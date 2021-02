UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Men's Singles Results

Feb 10 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. 7-Andrey Rublev (RUS) beat Yannick Hanfmann (GER) 6-3 6-3 6-4 Thiago Monteiro (BRA) beat Andrej Martin (SVK) 7-6(6) 6-1 6-2 Feliciano Lopez (ESP) beat Li Tu (AUS) 6-7(1) 6-4 7-6(4) 6-4 31-Lorenzo Sonego (ITA) beat Sam Querrey (USA) 7-5 6-4 6-4 24-Casper Ruud (NOR) beat Jordan Thompson (AUS) 6-3 6-3 (Retired) Tommy Paul (USA) beat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4 7-6(0) 6-4 Christopher OConnell (AUS) beat Jan-Lennard Struff (GER) 7-6(2) 7-6(5) 6-1 Radu Albot (MDA) beat 12-Roberto Bautista Agut 6-7(1) 6-0 6-4 (ESP) 7-6(5) Alexei Popyrin (AUS) beat 13-David Goffin (BEL) 3-6 6-4 6-7(4) 7-6(6) 6-3 Lloyd Harris (RSA) beat Mikael Torpegaard (DEN) 4-6 6-3 6-2 6-2 Mackenzie McDonald (USA) beat Marco Cecchinato (ITA) 3-6 6-3 6-2 6-2 22-Borna Coric (CRO) beat Guido Pella (ARG) 6-3 7-6(5) 7-5 28-Filip Krajinovic (SRB) beat Robin Haase (NED) 7-6(4) 6-3 4-6 6-2 Pablo Andujar (ESP) beat Quentin Halys (FRA) 6-4 7-5 7-5 Roberto Carballes Baena beat Attila Balazs (HUN) 7-5 3-6 6-2 6-3 (ESP) 4-Daniil Medvedev (RUS) beat Vasek Pospisil (CAN) 6-2 6-2 6-4 5-Stefanos Tsitsipas (GRE) beat Gilles Simon (FRA) 6-1 6-2 6-1 Thanasi Kokkinakis (AUS) beat Soon Woo Kwon (KOR) 6-4 6-1 6-1 Carlos Alcaraz (ESP) beat Botic van de Zandschulp 6-1 6-4 6-4 (NED) Mikael Ymer (SWE) beat 26-Hubert Hurkacz (POL) 3-6 6-3 3-6 7-5 6-3 19-Karen Khachanov (RUS) beat Aleksandar Vukic (AUS) 6-3 6-7(4) 7-6(2) 6-4 Ricardas Berankis (LTU) beat Sumit Nagal (IND) 6-2 7-5 6-3 Tomas Machac (CZE) beat Mario Vilella Martinez 6-7(5) 7-5 6-0 (ESP) (Retired) 9-Matteo Berrettini (ITA) beat Kevin Anderson (RSA) 7-6(9) 7-5 6-3 16-Fabio Fognini (ITA) beat Pierre-Hugues Herbert 6-4 6-2 6-3 (FRA) Salvatore Caruso (ITA) beat Henri Laaksonen (SUI) 6-2 6-4 6-3 Pablo Cuevas (URU) beat Andreas Seppi (ITA) 6-4 4-6 6-2 6-2 21-Alex De Minaur (AUS) beat Tennys Sandgren (USA) 7-5 6-1 6-1 Cameron Norrie (GBR) beat 30-Daniel Evans (GBR) 6-4 4-6 6-4 7-5 Roman Safiullin (RUS) beat Ilya Ivashka (BLR) 6-4 6-3 6-4 Michael Mmoh (USA) beat Viktor Troicki (SRB) 7-6(3) 6-7(3) 3-6 7-6(3) 7-5 2-Rafael Nadal (ESP) beat Laslo Djere (SRB) 6-3 6-4 6-1