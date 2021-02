UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles Results

Feb 15 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles matches on Monday .. 1st Round .. Vera Zvonareva (RUS) and beat Yi-Fan Xu (CHN) and 4-6 6-3 10-7 Marcelo Melo (BRA) Maximo Gonzalez (ARG) .. 2nd Round .. 6-Barbora Krejcikova (CZE) beat Ena Shibahara (JPN) and 6-4 3-6 1-0(11) and Ben McLachlan (JPN) Rajeev Ram (USA) 3-Gabriela Dabrowski (CAN) beat Bethanie Mattek-Sands 7-6(7) 5-7 and (USA) and 1-0(3) Mate Pavic (CRO) Jamie Murray (GBR) Storm Sanders (AUS) and beat Ellen Perez (AUS) and 6-4 6-7(4) Marc Polmans (AUS) Andrew Harris (AUS) 1-0(8) Arina Rodionova (AUS) and beat 2-Nicole Melichar (USA) (Walkover) Max Purcell (AUS) and Robert Farah (COL)