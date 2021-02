Feb 17 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles matches on Wednesday .. Quarter-final .. 6-Barbora Krejcikova (CZE) beat 3-Gabriela Dabrowski (CAN) 7-6(3) 6-3 and and Rajeev Ram (USA) Mate Pavic (CRO) Storm Sanders (AUS) and beat Arina Rodionova (AUS) and 4-6 7-5 1-0(8) Marc Polmans (AUS) Max Purcell (AUS)