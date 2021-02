Feb 18 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Wednesday .. Semi-final .. 3-Barbora Krejcikova (CZE) beat Darija Jurak (CRO) and 3-6 6-2 6-4 and Nina Stojanovic (SRB) Katerina Siniakova (CZE) 2-Elise Mertens (BEL) and beat 4-Nicole Melichar (USA) 7-5 6-4 Aryna Sabalenka (BLR) and Demi Schuurs (NED)