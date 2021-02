Feb 15 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Sunday .. 3rd Round .. Darija Jurak (CRO) and beat Aliona Bolsova (ESP) and 1-6 7-5 6-3 Nina Stojanovic (SRB) Jasmine Paolini (ITA) Aleksandra Krunic (SRB) beat Anna Kalinskaya (RUS) and 6-4 6-3 and Viktoria Kuzmova (SVK) Martina Trevisan (ITA) 7-Shuko Aoyama (JPN) and beat 12-Hayley Carter (---) and 6-2 6-4 Ena Shibahara (JPN) Luisa Stefani (BRA) 2-Elise Mertens (BEL) and beat 16-Laura Siegemund (GER) 6-3 6-7(5) 6-2 Aryna Sabalenka (BLR) and Vera Zvonareva (RUS)