Oct 7 (OPTA) - Results from the Grand Slam, French Open Men's Doubles matches on Tuesday .. Quarter-final .. 9-Wesley Koolhof (NED) and beat Nicholas Monroe (USA) and 6-4 6-4 Nikola Mektic (CRO) Tommy Paul (USA) 8-Kevin Krawietz (GER) and beat 13-Jamie Murray (GBR) and 6-4 6-4 Andreas Mies (GER) Neal Skupski (GBR)