Sep 7 (OPTA) - Results from the Grand Slam, US Open Men's Doubles matches on Sunday .. Quarter-final .. 3-Rajeev Ram (USA) and beat Christopher Eubanks (USA) 6-2 7-6(5) Joe Salisbury (GBR) and Mackenzie McDonald (USA) 8-Wesley Koolhof (NED) and beat Sander Gille (BEL) and 7-6(6) 6-3 Nikola Mektic (CRO) Joran Vliegen (BEL)