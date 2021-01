UPDATE 2-India in Australia 2020/21 Scoreboard

Jan 17 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of 4th test between Australia and India on Saturday at Brisbane, Australia Australia lead India by 54 runs with 10 wickets remaining Australia 1st innings David Warner c Rohit Sharma b Mohammed Siraj 1 Marcus Harris c Washington Sundar b Shardul Thakur 5 Marnus Labuschagne c Rishabh Pant b T Natarajan 108 Steven Smith c Rohit Sharma b Washington Sundar 36 Matthew Wade c Shardul Thakur b T Natarajan 45 Cameron Green b Washington Sundar 47 Tim Paine c Rohit Sharma b Shardul Thakur 50 Pat Cummins lbw Shardul Thakur 2 Mitchell Starc Not Out 20 Nathan Lyon b Washington Sundar 24 Josh Hazlewood b T Natarajan 11 Extras 4b 5lb 6nb 0pen 5w 20 Total (115.2 overs) 369 all out Fall of Wickets : 1-4 Warner, 2-17 Harris, 3-87 Smith, 4-200 Wade, 5-213 Labuschagne, 6-311 Paine, 7-313 Green, 8-315 Cummins, 9-354 Lyon, 10-369 Hazlewood Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammed Siraj 28 10 77 1 2.75 1w T Natarajan 24.2 3 78 3 3.21 6nb Shardul Thakur 24 6 94 3 3.92 Navdeep Saini 7.5 2 21 0 2.68 Washington Sundar 31 6 89 3 2.87 Rohit Sharma 0.1 0 1 0 6.00 ................................................................ India 1st innings Rohit Sharma c Mitchell Starc b Nathan Lyon 44 Shubman Gill c Steven Smith b Pat Cummins 7 Cheteshwar Pujara c Tim Paine b Josh Hazlewood 25 Ajinkya Rahane c Matthew Wade b Mitchell Starc 37 Mayank Agarwal c Steven Smith b Josh Hazlewood 38 Rishabh Pant c Cameron Green b Josh Hazlewood 23 Washington Sundar c Cameron Green b Mitchell Starc 62 Shardul Thakur b Pat Cummins 67 Navdeep Saini c Steven Smith b Josh Hazlewood 5 Mohammed Siraj b Josh Hazlewood 13 T Natarajan Not Out 1 Extras 5b 7lb 2nb 0pen 0w 14 Total (111.4 overs) 336 all out Fall of Wickets : 1-11 Gill, 2-60 Sharma, 3-105 Pujara, 4-144 Rahane, 5-161 Agarwal, 6-186 Pant, 7-309 Thakur, 8-320 Saini, 9-328 Sundar, 10-336 Siraj Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mitchell Starc 23 3 88 2 3.83 Josh Hazlewood 24.4 6 57 5 2.31 2nb Pat Cummins 27 5 94 2 3.48 Cameron Green 8 1 20 0 2.50 Nathan Lyon 28 9 65 1 2.32 Marnus Labuschagne 1 1 0 0 0.00 ....................................... Australia 2nd innings Marcus Harris Not Out 1 David Warner Not Out 20 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (6.0 overs) 21-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammed Siraj 2 1 12 0 6.00 T Natarajan 3 0 6 0 2.00 Washington Sundar 1 0 3 0 3.00 ............................. Umpire Bruce Oxenford Umpire Paul Wilson Video Paul Reiffel Match Referee David Boon