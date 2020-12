UPDATE 2-India in Australia 2020/21 Scoreboard

Dec 27 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of 2nd test between Australia and India on Saturday at Melbourne, Australia India lead Australia by 82 runs with 5 wickets remaining Australia 1st innings Joe Burns c Rishabh Pant b Jasprit Bumrah 0 Matthew Wade c Ravindra Jadeja b Ravichandran Ashwin 30 Marnus Labuschagne c Shubman Gill b Mohammed Siraj 48 Steven Smith c Cheteshwar Pujara b Ravichandran Ashwin 0 Travis Head c Ajinkya Rahane b Jasprit Bumrah 38 Cameron Green lbw Mohammed Siraj 12 Tim Paine c Hanuma Vihari b Ravichandran Ashwin 13 Pat Cummins c Mohammed Siraj b Ravindra Jadeja 9 Mitchell Starc c Mohammed Siraj b Jasprit Bumrah 7 Nathan Lyon lbw Jasprit Bumrah 20 Josh Hazlewood Not Out 4 Extras 10b 0lb 3nb 0pen 1w 14 Total (72.3 overs) 195 all out Fall of Wickets : 1-10 Burns, 2-35 Wade, 3-38 Smith, 4-124 Head, 5-134 Labuschagne, 6-155 Green, 7-155 Paine, 8-164 Starc, 9-191 Lyon, 10-195 Cummins Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 16 4 56 4 3.50 1w 2nb Umesh Yadav 12 2 39 0 3.25 1nb Ravichandran Ashwin 24 7 35 3 1.46 Ravindra Jadeja 5.3 1 15 1 2.73 Mohammed Siraj 15 4 40 2 2.67 ...................................................... India 1st innings Mayank Agarwal lbw Mitchell Starc 0 Shubman Gill c Tim Paine b Pat Cummins 45 Cheteshwar Pujara c Tim Paine b Pat Cummins 17 Ajinkya Rahane Not Out 104 Hanuma Vihari c Steven Smith b Nathan Lyon 21 Rishabh Pant c Tim Paine b Mitchell Starc 29 Ravindra Jadeja Not Out 40 Extras 12b 6lb 2nb 0pen 1w 21 Total (91.3 overs) 277-5 Fall of Wickets : 1-0 Agarwal, 2-61 Gill, 3-64 Pujara, 4-116 Vihari, 5-173 Pant To Bat : Ashwin, Yadav, Bumrah, Siraj Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mitchell Starc 18.3 3 61 2 3.30 Pat Cummins 22 7 71 2 3.23 Josh Hazlewood 21 6 44 0 2.10 2nb Nathan Lyon 18 2 52 1 2.89 Cameron Green 12 1 31 0 2.58 1w ............................. Umpire Bruce Oxenford Umpire Paul Reiffel Video Paul Wilson Match Referee David Boon