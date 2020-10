Oct 6 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 20 between Mumbai Indians and Rajasthan Royals on Tuesday at Abu Dhabi, United Arab Emirates Mumbai Indians win by 57 runs Mumbai Indians 1st innings Quinton de Kock c Jos Buttler b Kartik Tyagi 23 Rohit Sharma c Rahul Tewatia b Shreyas Gopal 35 Suryakumar Yadav Not Out 79 Ishan Kishan c Sanju Samson b Shreyas Gopal 0 Krunal Pandya c Shreyas Gopal b Jofra Archer 12 Hardik Pandya Not Out 30 Extras 5b 2lb 2nb 0pen 5w 14 Total (20.0 overs) 193-4 Fall of Wickets : 1-49 de Kock, 2-88 Sharma, 3-88 Kishan, 4-117 Pandya Did Not Bat : Pollard, Pattinson, Boult, Chahar, Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ankit Rajpoot 3 0 42 0 14.00 1w 1nb Shreyas Gopal 4 0 28 2 7.00 Jofra Archer 4 0 34 1 8.50 1nb Kartik Tyagi 4 0 36 1 9.00 3w Tom Curran 3 0 33 0 11.00 1w Rahul Tewatia 2 0 13 0 6.50 ................................................................. Rajasthan Royals 1st innings Yashasvi Jaiswal c Quinton de Kock b Trent Boult 0 Jos Buttler c Kieron Pollard b James Pattinson 70 Steven Smith c Quinton de Kock b Jasprit Bumrah 6 Sanju Samson c Rohit Sharma b Trent Boult 0 Mahipal Lomror c (Sub) b Rahul Chahar 11 Tom Curran c Hardik Pandya b Kieron Pollard 15 Rahul Tewatia b Jasprit Bumrah 5 Jofra Archer c Kieron Pollard b Jasprit Bumrah 24 Shreyas Gopal c Quinton de Kock b Jasprit Bumrah 1 Ankit Rajpoot c Rohit Sharma b James Pattinson 2 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 1w 2 Total (18.1 overs) 136 all out Fall of Wickets : 1-0 Jaiswal, 2-7 Smith, 3-12 Samson, 4-42 Lomror, 5-98 Buttler, 6-108 Curran, 7-113 Tewatia, 8-115 Gopal, 9-136 Archer, 10-136 Rajpoot Did Not Bat : Tyagi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Trent Boult 4 0 26 2 6.50 Jasprit Bumrah 4 0 20 4 5.00 James Pattinson 3.1 0 19 2 6.00 Rahul Chahar 3 0 24 1 8.00 1w Krunal Pandya 2 0 22 0 11.00 Kieron Pollard 2 0 24 1 12.00 ................................... Umpire Virender Sharma Umpire Sundaram Ravi Video Christopher Gaffaney Match Referee Shakti Singh