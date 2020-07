UPDATE 2-J-League Summaries

Jul 12 (OPTA) - Summaries for the J-League on Sunday (start times are JST) Yokohama in play Vegalta Sendai ................................................................. Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: Y. Tatsuta 84 Yellow card: Tatsuta 58 Subs used: Elsinho 62 (Okazaki), Dangda 62 (Suzuki), Júnior Dutra 74 (Kaneko), Nishizawa 88 (Nakamura), Kanai 90 (Okui) Gamba Osaka (1) 2 Scorers: K. Onose 40, K. Watanabe 89 Yellow card: Miura 32 Subs used: Ono 63 (Kurata), Patric 74 (Usami), Watanabe 74 (Ademilson), Endō 80 (Yajima) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Sagan Tosu (0) 0 Subs used: Harakawa 64 (Honda), Park Jeong-su 64 (Morishita), Hayashi 78 (Toyoda), Kanamori 85 (Ryang Yong-Gi) Sanfrecce Hiroshima (0) 0 Yellow card: Nagai 89 Subs used: Fujii 58 (Shimizu), Douglas Vieira 58 (Morishima), Asano 70 (Rhayner), Notsuda 77 (Higashi), Nagai 77 (Leandro Pereira) Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Urawa Reds in play Kashima Antlers ................................................................. Shonan Bellmare in play Consadole Sapporo ................................................................. Cerezo Osaka in play Nagoya Grampus ................................................................. Yokohama F. Marinos in play Tokyo .................................................................