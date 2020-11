Nov 25 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Kawasaki Frontale (2) 5 Scorers: Leandro Damião 22, A. Ienaga 45, A. Ienaga 49, A. Ienaga 73, M. Saito 90 Subs used: Hatate 82 (Ienaga), Kobayashi 82 (Leandro Damião), Nakamura 86 (Oshima), Saito 86 (Mitoma), Wakizaka 93 (Tanaka) Gamba Osaka (0) 0 Subs used: Watanabe 69 (Usami), Okuno 69 (Yamamoto), Kawasaki 69 (Kurata), Tsukamoto 74 (Fukuda), Toyama 84 (Takao) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Kashima Antlers in play Kashiwa Reysol ................................................................. Yokohama in play Shimizu S-Pulse ................................................................. Oita Trinita (0) 0 Subs used: Tanaka 46 (Tone), Kobayashi 64 (Shimakawa), Takazawa 64 (Machida), Isa 78 (Chinen), Takahata 78 (Matsumoto) Cerezo Osaka (1) 1 Scorers: H. Kiyotake 10 Subs used: Seko 73 (Sakamoto), Toyokawa 81 (Kiyotake), Kakitani 86 (Bruno Mendes) Referee: Nobutsugu Murakami ................................................................. Shonan Bellmare in play Sanfrecce Hiroshima ................................................................. Sagan Tosu in play Vegalta Sendai ................................................................. Saturday, November 28 fixtures (JST/GMT) Nagoya Grampus v Oita Trinita (1400/0500) Sanfrecce Hiroshima v Consadole Sapporo (1400/0500) Sunday, November 29 fixtures (JST/GMT) Shimizu S-Pulse v Shonan Bellmare (1400/0500) Kashima Antlers v Urawa Reds (1500/0600) Cerezo Osaka v Yokohama (1500/0600) Gamba Osaka v Sagan Tosu (1700/0800)