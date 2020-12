UPDATE 2-J-League Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Nagoya Grampus (0) 0 Subs used: Soma 64 (Gabriel Xavier), Naruse 73 (Abe), João Schmidt 95 (Yonemoto) Oita Trinita (0) 0 Yellow card: Hasegawa 45, Suzuki 93 Subs used: Chinen 63 (Isa), Nomura 64 (Hoshi), Matsumoto 85 (Takayama), Kobayashi 85 (Hasegawa) Referee: Yudai Yamamoto ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (0) 2 Scorers: Leandro Pereira 54, Douglas Vieira 58 Yellow card: Sasaki 94 Subs used: Douglas Vieira 56 (Kashiwa), Shibasaki 85 (Asano), Ibayashi 91 (Morishima), Nagai 91 (Kawabe) Consadole Sapporo (1) 2 Scorers: A. Fukumori 42, H. Miyazawa 53 Yellow card: Miyazawa 22, Fukumori 93 Subs used: Fukai 66 (Miyazawa), Suga 66 (Komai), Hugo Vieira 76 (Douglas Oliveira), Shirai 81 (Lucas Fernandes), Hayasaka 81 (Anderson Lopes) Referee: Akihiko Ikeuchi ................................................................. Sunday, November 29 fixtures (JST/GMT) Shimizu S-Pulse v Shonan Bellmare (1400/0500) Kashima Antlers v Urawa Reds (1500/0600) Cerezo Osaka v Yokohama (1500/0600) Gamba Osaka v Sagan Tosu (1700/0800) Tuesday, December 1 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Kashiwa Reysol (1900/1000)