Dec 13 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Tokyo (0) 1 Scorers: H. Nakamura 65 Subs used: Konno 58 (Tagawa), Yajima 72 (Adailton), Hirakawa 85 (Mita) Sanfrecce Hiroshima (0) 0 Subs used: Kashiwa 55 (Chajima), Shibasaki 78 (Asano) Attendance: 9,755 Referee: Hiroyoshi Takayama ................................................................. Nagoya Grampus (0) 0 Red card: Gabriel Xavier 82 Subs used: Maeda 46 (Abe), Yamasaki 66 (Soma), João Schmidt 75 (Yonemoto) Yokohama (0) 0 Yellow card: Tezuka 93 Subs used: Senuma 60 (Ichimi), Minagawa 60 (Koki Saito), Nakayama 88 (Matsuura), Yasunaga 88 (Maguinho), Kusano 95 (Kosuke Saito) Attendance: 10,009 Referee: Akihiko Ikeuchi ................................................................. Cerezo Osaka (0) 0 Yellow card: Fujita 77, Maruhashi 93 Subs used: Maruhashi 52 (Kimoto), Toyokawa 60 (Bruno Mendes), Nishikawa 86 (Sakamoto) Kashiwa Reysol (0) 0 Yellow card: Richardson 27, Ominami 29, Goya 83 Subs used: Kobayashi 46 (Mihara), Takahashi 78 (Kitazume), Goya 82 (Esaka) Attendance: 7,889 Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Sagan Tosu (0) 1 Scorers: R. López 86 Subs used: Nakano 46 (Uchida), Hayashi 64 (Honda), Takahashi 77 (Higuchi), Kanamori 77 (Koyamatsu), Sagara 91 (Matsuoka) Kawasaki Frontale (0) 1 Scorers: S. Taniguchi 57 Subs used: Hasegawa 67 (Mitoma), Leandro Damião 67 (Kobayashi), Saito 77 (Wakizaka), Nakamura 77 (Ienaga), Yamamura 91 (Tanaka) Attendance: 9,451 Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Oita Trinita (1) 1 Scorers: N. Nomura 23 Yellow card: Machida 28 Subs used: Hoshi 63 (Tanaka), Mitsuhira 63 (Machida), Tone 63 (Matsumoto), Maeda 85 (Hasegawa), Watari 85 (Nomura) Consadole Sapporo (0) 1 Scorers: Anderson Lopes 75 Subs used: Anderson Lopes 46 (Kim Min-Tae), Douglas Oliveira 46 (Suga), Shirai 89 (Lucas Fernandes), Takamine 89 (Fukai) Attendance: 6,120 Referee: Hajime Matsuo ................................................................. Kashima Antlers (2) 2 Scorers: A. Ueda 4, A. Ueda 12 Subs used: Endo 67 (Everaldo), Araki 83 (Doi), Matsumura 83 (Juan Alano), Nagaki 83 (Léo Silva) Shimizu S-Pulse (0) 0 Yellow card: Hwang Seok-Ho 39, Elsinho 79, Valdo 80 Subs used: Yusuke Goto I 46 (Naruoka), Kanai 64 (Hwang Seok-Ho), Nakamura 64 (Suzuki), Kaneko 76 (Nishizawa) Attendance: 7,907 Referee: Ryuji Sato ................................................................. Urawa Reds (0) 0 Yellow card: Ugajin 91 Subs used: Shibato 64 (Ewerton), Muto 74 (Sugimoto), Abe 74 (Yuruki), Ugajin 86 (Yamanaka), Takeda 86 (Martinus) Shonan Bellmare (0) 0 Yellow card: Shibata 38 Subs used: Yamada 64 (Saito), Ohashi 64 (Nakagawa), Kobayashi 81 (Matsuda), Umesaki 81 (Ishihara), Oiwa 95 (Tachi) Attendance: 14,847 Referee: Takuto Okabe ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (JST/GMT) Kawasaki Frontale v Urawa Reds (1900/1000) Yokohama v Gamba Osaka (1900/1000) Shonan Bellmare v Oita Trinita (1900/1000) Shimizu S-Pulse v Vegalta Sendai (1900/1000) Cerezo Osaka v Sagan Tosu (1900/1000) Sanfrecce Hiroshima v Kashiwa Reysol (1900/1000)