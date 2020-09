UPDATE 2-J-League Summaries

Sep 12 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: T. Dangda 79 Subs used: Júnior Dutra 58 (Nishizawa), Goto 59 (Kaneko), Musaka 68 (Kanai), Dangda 76 (Carlinhos), Naruoka 76 (Kawai) Kashima Antlers (2) 2 Scorers: Everaldo 29, S. Doi 32 Yellow card: Inukai 16, Araki 65 Subs used: Ueda 63 (Everaldo), Araki 63 (Doi), Endo 70 (Juan Alano), Shirasaki 70 (Izumi), Nagaki 82 (Léo Silva) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Vissel Kobe (1) 2 Scorers: T. Yasui 24, Dankler 90+3 Yellow card: Sergi Samper 48, Nishi 67, Furuhashi 76, Fujimoto 91 Subs used: Andrés Iniesta 59 (Yasui), Ogawa 72 (Hatsuse), Goke 80 (Sergi Samper), Fujitani 81 (Nishi) Tokyo (0) 2 Scorers: Adailton 50, Diego Oliveira 58 Yellow card: Arthur Silva 7, Nakamura 55 Subs used: Uchida 63 (Tagawa), Leandro 63 (Takahagi), Hara 75 (Adailton), Hirakawa 90 (Diego Oliveira) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Sunday, September 13 fixtures (JST/GMT) Consadole Sapporo v Urawa Reds (1305/0405) Vegalta Sendai v Oita Trinita (1800/0900) Yokohama v Nagoya Grampus (1800/0900) Kawasaki Frontale v Sanfrecce Hiroshima (1830/0930) Sagan Tosu v Kashiwa Reysol (1845/0945) Yokohama F. Marinos v Cerezo Osaka (1900/1000) Gamba Osaka v Shonan Bellmare (1900/1000) Wednesday, September 16 fixtures (JST/GMT) Tokyo v Oita Trinita (1900/1000) Vissel Kobe v Cerezo Osaka (1900/1000) Sagan Tosu v Consadole Sapporo (1930/1030) Yokohama F. Marinos v Shimizu S-Pulse (1930/1030)