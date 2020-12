Dec 15 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) 2nd Round ................................................................. Excelsior (0) 2 Scorers: T. Oude Kotte 63, A. Mendes Moreira 86 Yellow card: Horemans 75, Matthys 80, Niemeijer 88 Subs used: Ormonde-Ottewill 74 (van der Meer), Baas 81 (Oude Kotte), Mendes Moreira 81 (Zwarts), van Rooijen 90 (Niemeijer) PEC Zwolle (0) 0 Subs used: Saymak 67 (Huiberts), Tedić 67 (Reijnders), Pherai 79 (van Duinen), Ghoochannejhad 85 (Clement) Referee: Laurens Gerrets ................................................................. Emmen (0) 2 Scorers: G. Bijl 60, A. Jansen 67 Yellow card: Jansen 75 Subs used: Caciano 46 (Laursen), Jansen 46 (Avdijaj), Chacón 86 (Bernadou) Groningen (1) 1 Scorers: R. Lundqvist 27 Yellow card: Dammers 8 Subs used: Suslov 34 (Joosten), Balk 76 (Dammers), Schreck 76 (van Kaam), Slor 83 (van Hintum), Dallinga 83 (Larsen) Referee: Kevin Blom ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Almere City v VVV (1630/1530) De Graafschap v PSV (1845/1745) Ajax v Utrecht (2100/2000) Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Cambuur v Go Ahead Eagles (1845/1745) Willem II v Vitesse (2100/2000)