UPDATE 2-KNVB Beker Summaries

Jan 21 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Thursday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. NEC (0) 3 Scorers: R. Janga 64, J. Bruijn 97pen, T. Beekman 102 Subs used: Beekman 57 (De Wolf), Okita 57 (Tavsan), É. Barreto 72 (Proper), Bukusu 115 (Bruijn), Fase 118 (Janga) Fortuna Sittard (0) 2 Scorers: Z. Flemming 60, Z. Flemming 103 Subs used: Cox 49 (Rienstra), Flemming 58 (Moutoussamy), Seuntjens 58 (Lisandro Semedo), Tirpan 84 (Smeets), Kastrati 101 (Hansson) At full time: 1-1 After extra time: 3-2 Referee: Kevin Blom ................................................................. VVV (1) 1 Scorers: A. Bastiaans 35 Yellow card: Post 62 Subs used: Post 60 (Swinkels), Linthorst 61 (Janssen), Da Graca 61 (van Crooij), Dekker 71 (Kum), Machach 75 (Ćorić) Go Ahead Eagles (0) 0 Yellow card: Ross 10, Mulenga 57, Lucassen 85, Botos 93 Subs used: van Hoeven 32 (Ross), Hendriks 78 (Mulenga), Botos 78 (Rabillard), Bakker 81 (Veldmate) Referee: Richard Martens .................................................................