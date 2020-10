UPDATE 2-KNVB Beker Summaries

Oct 28 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) 1st Round ................................................................. ADO Den Haag (0) 6 Scorers: L. Koopmans 90+4 Yellow card: Pinas 73, Kramer 83 Subs used: Amofa 15 (Bijen), Karelis 59 (Philipp), Bourard 59 (Rigo), Ould-Chikh 81 (Kemper), van Ewijk 81 (Rațiu), Goossens 96 (Morrison) Sparta Rotterdam (1) 4 Scorers: D. Gravenberch 39 Yellow card: Vriends 31, Gravenberch 67, Beugelsdijk 90, Engels 93 Subs used: Duarte 66 (Meijers), Jeffry Fortes 80 (Mijnans), Engels 80 (Thy), Emegha 80 (Gravenberch), Burger 105 (Harroui), Heylen 109 (Duarte) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 5-3 Referee: Siemen Mulder ADO Den Haag win 6-4 on penalties ................................................................. Emmen (0) 2 Scorers: M. de Leeuw 78, M. de Leeuw 90+4 Yellow card: Chacón 55, Peña 85 Subs used: Carty 46 (van Rhijn), Veendorp 46 (Caciano), Payne 56 (Bijl), Bernadou 74 (Sidibe), Granečný 83 (Cavlan) Eindhoven (0) 0 Yellow card: van Kleef 68 Subs used: Iker Pozo 82 (Jap Tjong), Sleegers 84 (Peijnenburg) Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. Heracles (1) 3 Scorers: S. Bakış 28pen, R. Vloet 72, A. Szőke 90+2 Yellow card: van der Water 49 Subs used: Szőke 68 (Bakış), Jakobsen 68 (van der Water), Oubella 77 (Breukers), Quagliata 82 (Hardeveld) Telstar (0) 0 Yellow card: Liesdek 30, Cagro 45, El Yaakoubi 65 Subs used: Dijkstra 58 (Liesdek), Bronkhorst 67 (Adshead), Sprangers 67 (van Velzen) Referee: Clay Ruperti ................................................................. RKC Waalwijk in play Cambuur ................................................................. Roda JC in play Fortuna Sittard .................................................................