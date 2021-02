UPDATE 2-KNVB Beker Summaries

Feb 17 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. NEC (0) 1 Scorers: R. Janga 57 Yellow card: Vet 81, El Karouani 116, Odenthal 119 Subs used: Beekman 80 (Sellouf), Fase 99 (Okita), Baeten 105 (É. Barreto), De Wolf 105 (Tavsan), Lartey Sanniez 115 (Vet) VVV (1) 2 Scorers: G. Giakoumakis 23, M. Shabani 105 Yellow card: Swinkels 59, Gelmi 103 Subs used: Hunte 66 (Machach), Shabani 66 (Donis), Kum 86 (Swinkels), Schäfer 106 (Gelmi) At full time: 1-1 After extra time: 1-2 Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Heerenveen (1) 4 Scorers: R. Kaib 15, B. Nygren 81, S. de Jong 86, S. de Jong 88 Yellow card: Veerman 60 Missed penalty: J. Veerman 53 Subs used: Floranus 56 (van Hecke), Schöne 65 (Kongolo), Nygren 71 (Halilović) Feyenoord (0) 3 Scorers: B. Linssen 47, S. Berghuis 57, L. Geertruida 61 Yellow card: Berghuis 27, Linssen 65, Berghuis 66 (2nd), Haps 82, Fer 84 Subs used: Jørgensen 79 (Linssen), Haps 79 (Sinisterra) Referee: Siemen Mulder .................................................................