Jan 3 (OPTA) - Results from the Kontinental Hockey League games on Sunday(start times are MSK) HC Salavat Yulaev Ufa 1 HC Avtomobilist 0 Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl v HC Vityaz in play HC Neftekhimik Nizhnekamsk v HC Sibir Novosibirsk in play Oblast HC Sochi 2 Torpedo Nizhny Novgorod 5 HK CSKA Moskva v Jokerit in play HK Dinamo Minsk v HC Avangard Omsk in play