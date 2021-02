Feb 18 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Wednesday (start times are CET) Levante (1) 1 Scorers: E. Bardhi 17 Yellow card: Jorge de Frutos 45 Subs used: Ó. Duarte 46 (Radoja), Dani Gómez 70 (Morales), Rúben Vezo 81 (Roger Martí), Son 82 (Jorge de Frutos), Rochina 86 (Bardhi) Atlético Madrid (1) 1 Scorers: Llorente 37 Yellow card: Saúl 26, Savić 42, Kondogbia 51 Subs used: Kondogbia 46 (Ņ. Vrsaljko), João Félix 66 (Carrasco), Torreira 81 (Koke), Vitolo 81 (Á. Correa) Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Getafe (2100/2000) Saturday, February 20 fixtures (CET/GMT) Elche v Eibar (1400/1300) Atlético Madrid v Levante (1615/1515) Valencia v Celta de Vigo (1830/1730) Real Valladolid v Real Madrid (2100/2000) Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Cádiz (1400/1300) Real Sociedad v Deportivo Alavés (1615/1515) Huesca v Granada (1830/1730) Athletic Club v Villarreal (2100/2000) Monday, February 22 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Sevilla (2100/2000)