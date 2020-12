UPDATE 2-La Liga Summaries

Dec 12 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Real Valladolid (1) 3 Scorers: S. Weissman 7, F. Orellana 56pen, S. Weissman 76 Yellow card: Roque Mesa 24, Rubén Alcaraz 45, Weissman 84, Kike Pérez 95 Subs used: Pablo Hervías 65 (Janko), Kike Pérez 74 (Roque Mesa), Jota 75 (Orellana), Fede 84 (Rubén Alcaraz), Javier Sánchez 85 (Weissman) Osasuna (2) 2 Scorers: A. Budimir 27, Roberto Torres 43 Yellow card: Aridane 12, Moncayola 66, Nacho Vidal 71, Budimir 81, Calleri 82 Subs used: Brašanac 83 (Nacho Vidal), Enric Gallego 83 (Juan Cruz), Iñigo Pérez 90 (Oier), Kike Barja 90 (Rubén García) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Saturday, December 12 fixtures (CET/GMT) Valencia v Athletic Club (1400/1300) Getafe v Sevilla (1615/1515) Huesca v Deportivo Alavés (1830/1730) Real Madrid v Atlético Madrid (2100/2000) Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Eibar (1400/1300) Real Betis v Villarreal (1615/1515) Elche v Granada (1830/1730) Barcelona v Levante (2100/2000) Monday, December 14 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Cádiz (2100/2000) Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Athletic Club (2200/2100) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Real Sociedad (2100/2000)