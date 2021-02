UPDATE 2-La Liga Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Getafe (0) 0 Yellow card: Chakla 43, Hernández 71, Portillo 77 Subs used: Kubo 58 (Suárez), Carles Aleñá 58 (Nemanja Maksimović), Ünal 73 (Olivera), Portillo 73 (Hernández), Ángel 78 (Mata) Real Sociedad (1) 1 Scorers: A. Isak 30 Yellow card: Portu 89, Carlos Fernández 91, Barrenetxea 92 Subs used: Portu 74 (Januzaj), Carlos Fernández 79 (Isak), Barrenetxea 79 (Mikel Oyarzabal), Le Normand 87 (David Silva), Guevara 88 (Illarramendi) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Real Madrid (2) 2 Scorers: K. Benzema 12, T. Kroos 42 Subs used: Lucas Vázquez 28 (Carvajal), Sergio Arribas 71 (Asensio), Díaz 79 (Benzema), Isco 79 (Modrić) Valencia (0) 0 Yellow card: Gonçalo Guedes 27, Račić 44, Thierry Correia 46 Subs used: Gameiro 46 (Manu Vallejo), Musah 46 (Gonçalo Guedes), Oliva 64 (Carlos Soler), Lee Kang-In 64 (Wass), Cutrone 83 (Gómez) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Levante (18:30) Osasuna ................................................................. Villarreal (21:00) Real Betis ................................................................. Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) Cádiz v Athletic Club (2100/2000) Wednesday, February 17 fixtures (CET/GMT) Levante v Atlético Madrid (1900/1800) Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Getafe (2100/2000)