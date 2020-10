UPDATE 2-La Liga Summaries

Oct 31 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Real Madrid (2) 4 Scorers: E. Hazard 40, K. Benzema 45, F. Valverde 54, K. Benzema 90 Subs used: Mendy 52 (Lucas Vázquez), Vinícius Júnior 60 (Hazard), Isco 60 (Valverde), Rodrygo 60 (Asensio), Kroos 69 (Casemiro) Huesca (0) 1 Scorers: David Ferreiro 74 Yellow card: Siovas 79, Sandro Ramírez 88 Subs used: David Ferreiro 46 (Sergio Gómez), Javier Galán 46 (Javi Ontiveros), Sandro Ramírez 57 (Nwakali), Eugeni Valderrama 57 (Borja García), Silva 83 (Luisinho) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Athletic Club (0) 2 Scorers: Muniain 76, Oihan Sancet 86 Yellow card: Raúl García 30, Íñigo Martínez 53, Williams 61, Unai López 89, Yuri 92 Subs used: Unai López 54 (Oier Zarraga), Asier Villalibre 54 (Raúl García), Muniain 67 (Álex Berenguer), Mikel Vesga 67 (Dani García), Oihan Sancet 85 (Jon Morcillo) Sevilla (1) 1 Scorers: Y. En-Nesyri 9 Yellow card: Fernando 26, Koundé 62, Acuña 69, Navas 88, Diego Carlos 90 Subs used: Vázquez 63 (En-Nesyri), Gudelj 68 (Rakitić), Óliver Torres 68 (Joan Jordán), Munir 87 (Fernando), Carlos Fernández 88 (de Jong) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Osasuna (18:30) Atlético Madrid ................................................................. Deportivo Alavés (21:00) Barcelona ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Elche (1400/1300) Celta de Vigo v Real Sociedad (1600/1500) Granada v Levante (1830/1730) Valencia v Getafe (2100/2000) Monday, November 2 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Real Valladolid (2100/2000)