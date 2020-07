Jul 10 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Real Sociedad (0) 2 Scorers: Mikel Merino 47, Mikel Oyarzabal 83 Yellow card: Aihen Muñoz 4, Elustondo 67 Subs used: Djouahra 64 (Portu), Gorosabel 70 (Elustondo), Roberto López 79 (Willian José) Granada (2) 3 Scorers: Antonio Puertas 21, Soldado 43, Domingos Duarte 88 Yellow card: Carlos Fernández 7, Soldado 39, Antonio Puertas 87 Subs used: Azeez 63 (Eteki), Machís 63 (Soldado), Germán Sánchez 68 (Vallejo), Gil Dias 93 (Antonio Puertas), José Martínez 93 (Herrera) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Real Madrid (1) 2 Scorers: K. Benzema 11pen, Asensio 50 Subs used: Valverde 70 (Modrić), Vinícius Júnior 70 (Asensio), Hazard 82 (Benzema), Isco 82 (Rodrygo), Brahim Díaz 94 (Casemiro) Deportivo Alavés (0) 0 Yellow card: Mahmoud 83 Subs used: Martín Aguirregabiria 23 (Ximo Navarro), Mahmoud 55 (Fejsa), Luis Rioja 55 (Lucas Pérez), Borja Sainz 68 (Edgar Méndez), José Rodríguez 69 (Joselu) Referee: Jesús Gil Manzano ................................................................. Saturday, July 11 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Celta de Vigo (1700/1500) Real Valladolid v Barcelona (1930/1730) Atlético Madrid v Real Betis (2200/2000) Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Eibar (1400/1200) Levante v Athletic Club (1700/1500) Leganés v Valencia (1930/1730) Sevilla v Mallorca (2200/2000) Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Getafe (1930/1730) Villarreal v Real Sociedad (1930/1730) Granada v Real Madrid (2200/2000) Wednesday, July 15 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Leganés Barcelona v Osasuna Real Betis v Deportivo Alavés Celta de Vigo v Levante Eibar v Real Valladolid Getafe v Atlético Madrid Mallorca v Granada Real Madrid v Villarreal Real Sociedad v Sevilla Valencia v Espanyol