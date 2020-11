Nov 1 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Real Betis (2) 3 Scorers: A. Sanabria 7, Tello 29, Tello 56 Yellow card: Fekir 51, Sanabria 64 Missed penalty: N. Fekir 46 Subs used: William Carvalho 65 (Joaquín), Víctor Ruíz 75 (Marc Bartra), Lainez 81 (Fekir) Elche (0) 1 Scorers: Josán Fernández 60 Yellow card: Sánchez 41 Subs used: Cifuentes 46 (Sánchez), Rigoni 74 (Josán Fernández), Mfulu 74 (Marcone), Nino 74 (Boyé), Víctor Rodríguez 81 (Raúl Guti) Referee: David Medié Jiménez ................................................................. Celta de Vigo (0) 1 Scorers: Iago Aspas 77pen Yellow card: José Fontán 47, José Fontán 93 (2nd) Subs used: Aidoo 46 (Araújo), Brais Méndez 46 (Miguel Baeza), Santi Mina 57 (Fran Beltrán), Mor 66 (Nolito) Real Sociedad (2) 4 Scorers: David Silva 24, Mikel Oyarzabal 34, Willian José 54, Willian José 81 Yellow card: Jon Guridi 38, David Silva 56, Martín Zubimendi 59, Aihen Muñoz 63, Le Normand 76 Subs used: Portu 46 (Mikel Oyarzabal), Guevara 65 (Jon Guridi), Aritz Aranbarri 65 (Gorosabel), Martín Merquelanz 71 (Barrenetxea), Roberto López 79 (David Silva) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Granada (18:30) Levante ................................................................. Valencia (21:00) Getafe ................................................................. Monday, November 2 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Real Valladolid (2100/2000) Friday, November 6 fixtures (CET/GMT) Elche v Celta de Vigo (2100/2000)