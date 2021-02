UPDATE 2-La Liga Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Getafe (0) 0 Yellow card: Arambarri 9, Suárez 78, Rubén Yáñez 83 Subs used: Portillo 79 (Kubo), Ángel 79 (Carles Aleñá) Deportivo Alavés (0) 0 Yellow card: Lejeune 24, Manu García 57, Ximo Navarro 93 Subs used: Battaglia 79 (Deyverson), Adrián Marín 83 (Luis Rioja), Jota Peleteiro 92 (Martín Aguirregabiria) Referee: Santiago Jaime Latre ................................................................. Cádiz (1) 2 Scorers: Álvaro Negredo 35, Álvaro Negredo 71 Yellow card: Jairo Izquierdo 40 Subs used: Jon Garrido 54 (Isaac Carcelén), Ņaponjić 65 (Lozano), Fernández 87 (Jairo Izquierdo), Manuel Nieto 87 (Fali Jiménez), Malbašić 87 (Juan Cala) Atlético Madrid (2) 4 Scorers: L. Suárez 28, Saúl 44, L. Suárez 50pen, Koke 88 Yellow card: Torreira 38, João Félix 41, Ņ. Vrsaljko 73, Koke 76, Kondogbia 85 Subs used: Ņ. Vrsaljko 46 (Torreira), Á. Correa 60 (João Félix), Renan Lodi 60 (Lemar), Kondogbia 83 (Saúl), Herrera 84 (Suárez) Referee: Jesús Gil Manzano ................................................................. Granada (18:30) Celta de Vigo ................................................................. Barcelona (21:00) Athletic Club ................................................................. Monday, February 1 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Osasuna (2100/2000) Friday, February 5 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Real Valladolid (2100/2000)