UPDATE 2-La Liga Summaries

Dec 12 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Valencia (1) 2 Scorers: Carlos Soler 26pen, Manu Vallejo 83 Yellow card: Gómez 36, Jason 91 Subs used: Cheryshev 60 (Musah), Thierry Correia 71 (Wass), Jason 71 (Gonçalo Guedes) Athletic Club (0) 2 Scorers: Asier Villalibre 55, Raúl García 79pen Yellow card: Mikel Vesga 31, Dani García 61, Unai López 73, Yeray 82, Álex Berenguer 84, Raúl García 94 Subs used: Unai López 46 (Mikel Vesga), De Marcos 67 (Capa), Raúl García 77 (Asier Villalibre), Unai Núñez 84 (Muniain) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Getafe (0) 0 Yellow card: Arambarri 36, Ünal 83 Subs used: Ángel 83 (Ünal), Palaversa 87 (Nemanja Maksimović), John Patrick 87 (Timor), Portillo 93 (Arambarri), Víctor Mollejo 93 (Cabaco) Sevilla (0) 1 Scorers: Etxeita 81og Yellow card: Rakitić 40, Diego Carlos 46, Aleix Vidal 51 Subs used: Óliver Torres 65 (Rakitić), de Jong 75 (Ocampos), Gudelj 84 (En-Nesyri), Óscar Rodríguez 84 (Suso) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Huesca (18:30) Deportivo Alavés ................................................................. Real Madrid (21:00) Atlético Madrid ................................................................. Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Eibar (1400/1300) Real Betis v Villarreal (1615/1515) Elche v Granada (1830/1730) Barcelona v Levante (2100/2000) Monday, December 14 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Cádiz (2100/2000) Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Athletic Club (2200/2100) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Real Sociedad (2100/2000)