Jul 4 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Atlético Madrid (2) 3 Scorers: Morata 29pen, Morata 45+4, Koke 78 Yellow card: Saúl 44, Diego Costa 68 Subs used: Á. Correa 54 (João Félix), Vitolo 55 (Carrasco), Diego Costa 62 (Morata), Renan Lodi 62 (Manu Sánchez), Partey 80 (Saúl) Mallorca (0) 0 Yellow card: Sedlar 26 Subs used: Lago 57 (Trajkovski), Salva Sevilla 57 (Febas), Joan Sastre 69 (Fran Gámez), Abdón Prats 70 (Hernández), Chavarría 79 (Mohammed) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Saturday, July 4 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Real Betis (1700/1500) Real Valladolid v Deportivo Alavés (1930/1730) Granada v Valencia (2200/2000) Sunday, July 5 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Real Madrid (1400/1200) Espanyol v Leganés (1700/1500) Osasuna v Getafe (1930/1730) Villarreal v Barcelona (2200/2000) Monday, July 6 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Sociedad (1930/1730) Sevilla v Eibar (2200/2000) Tuesday, July 7 fixtures (CET/GMT) Valencia v Real Valladolid (1930/1730) Celta de Vigo v Atlético Madrid (2200/2000) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Osasuna (1930/1730) Getafe v Villarreal (1930/1730) Barcelona v Espanyol (2200/2000)