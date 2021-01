Jan 23 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Huesca (0) 0 Yellow card: Javi Ontiveros 34, Dani Escriche 55, Luisinho 89 Subs used: Rafa Mir 56 (Javi Ontiveros), Sergio Gómez 57 (Okazaki), Mikel Rico 57 (Dani Escriche), Pedro López 74 (Pablo Maffeo), Luisinho 83 (Silva) Villarreal (0) 0 Yellow card: Capoue 73 Subs used: Yeremi Pino 62 (Manu Trigueros), Paco Alcácer 62 (Bacca), Estupiñán 76 (Pedraza), Coquelin 76 (Capoue), Fer Niño 84 (Ramiro Funes Mori) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Sevilla (2) 3 Scorers: Y. En-Nesyri 35, Y. En-Nesyri 39, Y. En-Nesyri 62 Yellow card: Gudelj 94 Subs used: Gudelj 46 (Fernando), Joan Jordán 65 (Rakitić), Aleix Vidal 77 (Navas), Munir 77 (Suso), Idrissi 85 (Óliver Torres) Cádiz (0) 0 Yellow card: Alcalá 37, Salvi 46, Juan Cala 81 Subs used: Alberto Perea 46 (Salvi), Jairo Izquierdo 59 (Jønsson), Jon Garrido 81 (Álvaro Negredo), Malbašić 81 (Álex), Manuel Nieto 81 (Lozano) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Real Sociedad (18:30) Real Betis ................................................................. Deportivo Alavés (21:00) Real Madrid ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Granada (1400/1300) Elche v Barcelona (1615/1515) Celta de Vigo v Eibar (1830/1730) Atlético Madrid v Valencia (2100/2000) Monday, January 25 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Getafe (2100/2000)