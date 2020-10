Oct 24 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Barcelona (1) 1 Scorers: Ansu Fati 8 Yellow card: Lenglet 29, Jordi Alba 62, Messi 91 Subs used: Griezmann 81 (Ansu Fati), Trincão 81 (Pedri), Dembélé 82 (Busquets), Braithwaite 87 (Jordi Alba) Real Madrid (1) 3 Scorers: F. Valverde 5, Sergio Ramos 63pen, L. Modrić 90 Yellow card: Casemiro 19, Nacho 37 Subs used: Lucas Vázquez 43 (Nacho), Modrić 69 (Valverde), Rodrygo 81 (Asensio) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Osasuna (0) 1 Scorers: Rubén García 81pen Yellow card: David García 16, Oier 54, Nacho Vidal 63 Subs used: Unai García 29 (Aridane), Kike Barja 74 (Jony), Adrián 74 (Enric Gallego), Roberto Torres 88 (Roncaglia) Athletic Club (0) 0 Yellow card: Yeray 24, Raúl García 26 Subs used: Asier Villalibre 78 (Williams), Jon Morcillo 82 (Álex Berenguer), Yuri 82 (Balenziaga), Iñigo Vicente 87 (Muniain), Oier Zarraga 87 (Unai López) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Sevilla (0) 0 Subs used: Ocampos 46 (Sergi Gómez), Suso 70 (Óscar Rodríguez), Carlos Fernández 70 (En-Nesyri), de Jong 80 (Rakitić), Vázquez 80 (Munir) Eibar (1) 1 Scorers: Kike 41 Yellow card: Kévin Rodrigues 44, Edu Expósito 74, Pedro León 87 Subs used: Sergi Enrich 61 (Kévin Rodrigues), Edu Expósito 73 (Kike), Pedro León 85 (Bryan Gil) Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Atlético Madrid (21:00) Real Betis ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (CET/GMT) Real Valladolid v Deportivo Alavés (1500/1300) Cádiz v Villarreal (1700/1500) Getafe v Granada (1930/1730) Real Sociedad v Huesca (2200/2000) Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) Levante v Celta de Vigo (2200/2000)