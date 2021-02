UPDATE 2-La Liga Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Wednesday (start times are CET) Barcelona (0) 3 Scorers: L. Messi 48, L. Messi 68, Jordi Alba 73 Subs used: Dembélé 46 (Pjanić), Busquets 67 (Trincão), Griezmann 76 (Braithwaite), Dest 76 (Jordi Alba), Lenglet 76 (Piqué) Elche (0) 0 Subs used: Fidel 60 (Cifuentes), Tete Morente 60 (Rigoni), Carrillo 72 (Boyé), Nino 72 (Pere Milla), Luismi Sánchez 81 (Mfulu) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Friday, February 26 fixtures (CET/GMT) Levante v Athletic Club (2100/2000) Saturday, February 27 fixtures (CET/GMT) Eibar v Huesca (1400/1300) Sevilla v Barcelona (1615/1515) Deportivo Alavés v Osasuna (1830/1730) Getafe v Valencia (2100/2000) Sunday, February 28 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Real Valladolid (1400/1300) Cádiz v Real Betis (1615/1515) Granada v Elche (1830/1730) Villarreal v Atlético Madrid (2100/2000) Monday, March 1 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Real Sociedad (2100/2000)