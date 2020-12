UPDATE 2-La Liga Summaries

Dec 1 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Real Betis (0) 0 Yellow card: Emerson 15, Rodríguez 79 Subs used: Martín Montoya 46 (Emerson), William Carvalho 54 (Guardado), Loren Morón 54 (Tello), Borja Iglesias 69 (Fekir), Lainez 69 (Sanabria) Eibar (0) 2 Scorers: Y. Muto 49, E. Burgos 54pen Yellow card: Bryan Gil 64 Missed penalty: Sergi Enrich 88 Subs used: Sergi Enrich 78 (Muto), Sergio Álvarez 93 (Bryan Gil) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Friday, December 4 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Celta de Vigo (2100/2000) Saturday, December 5 fixtures (CET/GMT) Levante v Getafe (1400/1300) Sevilla v Real Madrid (1615/1515) Atlético Madrid v Real Valladolid (1830/1730) Cádiz v Barcelona (2100/2000)