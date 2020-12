Dec 22 (OPTA) - Summaries for the League Cup on Tuesday (start times are BST) Quarter-finals ................................................................. Brentford (0) 1 Scorers: J. Dasilva 66 Subs used: Nørgaard 60 (Janelt), Toney 69 (Sergi Canós), Jensen 81 (Dasilva) Newcastle United (0) 0 Yellow card: Shelvey 70 Subs used: Gayle 65 (Almirón), Joelinton 65 (Fraser), Carroll 80 (Lewis) Referee: Robert Jones ................................................................. Arsenal (1) 1 Scorers: A. Lacazette 31 Yellow card: Mohamed Elneny 23, Mustafi 25 Subs used: Pépé 49 (Martinelli), Smith Rowe 66 (Mohamed Elneny), Balogun 77 (Lacazette) Manchester City (1) 4 Scorers: Gabriel Jesus 3, R. Mahrez 54, P. Foden 59, A. Laporte 73 Yellow card: Bernardo Silva 65 Subs used: Ferran Torres 70 (Bernardo Silva), Agüero 74 (Gabriel Jesus), Walker 77 (Rodri) Referee: Stuart Attwell ................................................................. Wednesday, December 23 fixtures (BST/GMT) Stoke City v Tottenham Hotspur (1730) Everton v Manchester United (2000)