UPDATE 2-Liga MX Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Thursday (start times are CST) Clausura ................................................................. Atlético San Luis (1) 1 Scorers: N. Ibáñez 15 Red card: Pineda 94 Yellow card: Noya 34, González 67, Pineda 89 Subs used: Sánchez 66 (Castro), Pineda 81 (Berterame), Piñuelas 83 (Gallegos) Santos Laguna (0) 0 Red card: Torres 92 Yellow card: Acevedo 34, Muñóz 34, Otero 56, Prieto 76, Ocejo 87 Subs used: Ocejo 69 (Jeraldino), Ibargüen 74 (Orrantía), Aguirre 81 (Muñóz) Referee: Adonai Escobedo González ................................................................. Friday, February 19 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Monterrey (1930/0130) Juárez v Mazatlán (2130/0330) Saturday, February 20 fixtures (CST/GMT) Cruz Azul v Toluca (1900/0100) Atlas v América (2100/0300) Sunday, February 21 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v León (1200/1800) Querétaro v Puebla (1700/2300) Tigres UANL v Tijuana (1900/0100) Monday, February 22 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Guadalajara (2100/0300)