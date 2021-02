UPDATE 2-Liga MX Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Atlas (0) 1 Scorers: J. Herrera 90+4 Yellow card: Angulo 24, Santamaría 62, Malcorra 78 Subs used: Acosta 46 (Torres), Herrera 72 (Barbosa), Correa 80 (Ibarra) Santos Laguna (1) 1 Scorers: O. Campos 10 Yellow card: Torres 32, Cervantes 58, Isijara 67 Subs used: Isijara 60 (Campos), Muñóz 60 (Aguirre), Ocejo 60 (Jeraldino), Games 88 (Otero) Referee: Fernando Hernández Gómez ................................................................. América (0) 1 Scorers: R. Martínez 66 Subs used: Martínez 61 (Suárez), Aquino 61 (Lopéz), Viñas 85 (Martín) Puebla (0) 0 Yellow card: Perg 42, Lucas Maia 45, Perg 92 (2nd) Subs used: Álvarez 56 (Tabó), Aguilar 71 (Lucas Maia), Escoto 79 (Fernández), Vázquez 80 (Araújo), Martínez 80 (Ormeño) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Monterrey (21:06) Pumas UNAM ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CST/GMT) Toluca v Mazatlán (1200/1800) Monday, February 8 fixtures (CST/GMT) León v Guadalajara (2100/0300)