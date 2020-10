Oct 26 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Apertura ................................................................. Guadalajara (0) 0 Yellow card: Villalpando 63, Sepúlveda 71 Subs used: Beltrán 62 (Molina), Villalpando 62 (Angulo), López 76 (Sánchez), Calderón 87 (Antuna) Cruz Azul (1) 2 Scorers: J. Rodríguez 41pen, J. Rodríguez 90+2 Yellow card: Yotún 24, Escobar 43 Subs used: Alvarado 80 (Pineda), Hernández 89 (Caraglio) Referee: Erick Yair Miranda Galindo ................................................................. Santos Laguna (1) 2 Scorers: W. Sandoval 25, J. Furch 52pen Yellow card: Cervantes 12 Subs used: Orrantía 62 (Garnica), Muñóz 74 (Aguirre), Prieto 84 (Sandoval) Atlético San Luis (1) 1 Scorers: G. Berterame 30 Yellow card: Berterame 50, Alvarado 74, Escalante 76 Subs used: López 62 (Castro), Catalán 70 (Quiroga), García 81 (Barrera), Pineda 81 (Julio) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Monday, October 26 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Pumas UNAM (2100/0300) Thursday, October 29 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Mazatlán (2100/0300) Friday, October 30 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Toluca (1930/0130) Tijuana v Pachuca (2106/0306) Juárez v Querétaro (2130/0330)