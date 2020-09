UPDATE 2-Liga MX Summaries

Sep 4 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Thursday (start times are CST) Apertura ................................................................. Querétaro (2) 4 Scorers: F. Madrigal 13, H. Silveira 20pen, L. García 52og, A. Sepúlveda 69 Yellow card: Rea 82 Subs used: Sosa 70 (Sepúlveda), Betancourt 76 (Islas), Nava 89 (Ramírez), Escamilla 90 (Montes) Toluca (0) 1 Scorers: J. Güemez 77 Yellow card: Sauro 18, Sartiaguin 58, Cisneros 86 Subs used: Estrada 35 (Ríos), López 56 (Medina), Castañeda 56 (William da Silva), Cisneros 70 (González), Canelo 70 (Triverio) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Pachuca (2) 3 Scorers: V. Dávila 18pen, V. Dávila 32, V. Dávila 62 Yellow card: Aguirre 30, Hernández 83 Subs used: Álvarez 46 (Aguirre), Nurse 65 (Ramos), Ibarra 65 (Pardo), Guzmán 69 (Chávez), Herrera 71 (Murillo) Atlético San Luis (0) 1 Scorers: R. González 80 Yellow card: Catalán 84 Subs used: Cadete 61 (Alvarado) Referee: Óscar Macías Romo ................................................................. Friday, September 4 fixtures (CST/GMT) Necaxa v León (1930/0030) Tijuana v Monterrey (2106/0206) Juárez v Santos Laguna (2130/0230) Saturday, September 5 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Puebla (1700/2200) Atlas v Cruz Azul (1900/0000) Tigres UANL v Guadalajara (2100/0200) Tuesday, September 8 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Necaxa (1700/2200) Toluca v Juárez (1900/0000) Monterrey v Atlas (1906/0006) Guadalajara v Querétaro (2100/0200) Puebla v América (2100/0200)