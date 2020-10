UPDATE 2-Liga MX Summaries

Oct 19 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Apertura ................................................................. Pumas UNAM (0) 1 Scorers: L. García 75og Yellow card: Mozo 25 Subs used: González 61 (Gutiérrez), Waller 68 (Iturbe), Moreno 86 (Álvarez) Toluca (0) 0 Yellow card: Estrada 51, Sauro 65, Ó. Ortega 70 Subs used: Triverio 61 (Estrada), Medina 79 (González), Violante 87 (Ríos), Castañeda 87 (López) Referee: Luis Enrique Santander Aguirre ................................................................. Santos Laguna (1) 1 Scorers: J. Furch 45+5pen Yellow card: Gorriarán 34 Subs used: Lozano 71 (Garnica), Orrantía 73 (Sandoval), Ocejo 79 (Rivero) Pachuca (1) 1 Scorers: L. Chávez 45+1 Yellow card: Chávez 37, Guzmán 54 Subs used: Souza 41 (Ibarra), Nurse 66 (De La Rosa), Dávila 66 (Sosa), Orona 89 (Chávez) Referee: Jorge Isaac Rojas Castillo ................................................................. Monday, October 19 fixtures (CST/GMT) León v América (2100/0200) Friday, October 23 fixtures (CST/GMT) Puebla v León (1930/0030)