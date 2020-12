UPDATE 2-Liga MX Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Apertura - Quarter-finals ................................................................. León (2) 2 Scorers: M. Perg 5og, Á. Mena 30 Yellow card: Gigliotti 27, Barreiro 48 Subs used: Campbell 62 (Gigliotti), Rodríguez 80 (Navarro), Sosa 87 (Á. Mena) Puebla (0) 0 Red card: Corral 51 Yellow card: Perg 65 Subs used: Álvarez 46 (González), Ormeño 46 (Escoto), Vidrio 57 (Tabó), Martínez 77 (Reyes), Herrera 87 (Perg) Aggregate score: 3-2 Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. América (0) 1 Scorers: H. Martín 75 Yellow card: Cáseres 89 Subs used: Benedetti 41 (Sánchez), Díaz 61 (dos Santos), Sánchez 67 (Aguilera) Guadalajara (1) 2 Scorers: C. Calderón 31, C. Calderón 72 Yellow card: Mier 47, Brizuela 83, Sepúlveda 90 Subs used: Briseño 69 (Peralta), Cisneros 81 (Antuna), Beltrán 81 (Calderón), Villalobos 92 (Brizuela) Aggregate score: 1-3 Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. Sunday, November 29 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Pachuca (1200/1800) Cruz Azul v Tigres UANL (1830/0030)