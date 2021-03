Mar 15 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Querétaro (2) 2 Scorers: A. Sepúlveda 23pen, H. Silveira 45+2 Yellow card: Sepúlveda 43, Valencia 51, Montero 63, Silveira 77, Villegas 93 Subs used: Montes 67 (Montero), Dos Santos 78 (Silveira), Magallanes 90 (Sepúlveda) Atlético San Luis (0) 1 Scorers: N. Ibáñez 88pen Yellow card: Escalante 58 Subs used: Passerini 46 (Duque), Chávez 61 (Escalante), Gino 71 (Castro), Barrera 72 (Batallini) Referee: Jorge Isaac Rojas Castillo ................................................................. Guadalajara (0) 0 Red card: Ponce 72 Yellow card: Briseño 17 Subs used: Calderón 46 (Beltrán), Á. Zaldívar 46 (Antuna), Sánchez 62 (Mayorga), Ponce 62 (Macías), Flores 87 (Angulo) América (1) 3 Scorers: H. Martín 45, H. Martín 75, F. Córdova 79 Yellow card: Sánchez 36, Córdova 81 Subs used: Suárez 71 (Laínez), Viñas 82 (Martín), Colula 86 (Sánchez), Martínez 86 (Córdova), Naveda 87 (Aquino) Referee: Marco Antonio Ortíz Nava ................................................................. Monday, March 15 fixtures (CST/GMT) León v Necaxa (2100/0300) Thursday, March 18 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Tigres UANL (2000/0200) Friday, March 19 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Juárez (1900/0100) Mazatlán v América (2100/0300)